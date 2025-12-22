Укрпочта напомнила о дедлайне Зимней поддержки и обнародовала график работы на праздники

Укрпочта обнародовала график работы отделений в праздничные дни и напомнила о важном дедлайне на выплаты от государства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрпочта» будет работать по обычному графику 24 и 25 декабря, поэтому украинцы смогут без ограничений отправлять почтовые отправления. Об этом сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.

По его словам, 31 декабря в отделениях будет сокращенный рабочий день, чтобы сотрудники могли вовремя встретить Новый год с семьями. 1 января «Укрпочта» работать не будет, а уже с 2 января отделения возобновят работу в обычном режиме.

Также Смилянский обратил внимание на важный дедлайн для граждан. 24 декабря является последним днем приема заявлений по государственной программе «Зимняя поддержка». Подать заявку на сегодня через «Укрпочту» уже успели более 1,7 млн украинцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.