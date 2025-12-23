  1. В Украине
Как будут отключать свет в Киеве и Киевской области 24 декабря — графики отключений

20:49, 23 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 24 декабря.
В среду, 24 декабря, в Киеве и области будут действовать поочередные отключения электроэнергии в течение всего дня — с полуночи до 23:59.

Для потребителей будут применяться графики почасовых отключений, для промышленности — графики ограничения мощности.

Графики отключения света 24 декабря в Киеве и Киевской области

