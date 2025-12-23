Як вимикатимуть світло у Києві та Київській області 24 грудня — графіки відключень

Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 24 грудня.

У середу, 24 грудня, у Києві та області діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

Для споживачів застосовуватись графіки погодинних відключень, для промисловості — графіки обмеження потужності.

Графіки відключення світла 24 грудня в Києві та Київській області

