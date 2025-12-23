  1. В Україні
  2. / Суспільство

Як вимикатимуть світло у Києві та Київській області 24 грудня — графіки відключень

20:49, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 24 грудня.
Як вимикатимуть світло у Києві та Київській області 24 грудня — графіки відключень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 24 грудня, у Києві та області діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

Для споживачів застосовуватись графіки погодинних відключень, для промисловості — графіки обмеження потужності.

Графіки відключення світла 24 грудня в Києві та Київській області

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Київська область відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]