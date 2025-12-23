  1. В Украине

Военный сбор: к каким доходам применяется ставка 1,5%, а к каким — 5%

20:38, 23 декабря 2025
Что необходимо учитывать, чтобы правильно применять льготную или общую ставку
В Украине военный сбор остается одним из ключевых налоговых инструментов, направленных на поддержку сектора безопасности и обороны. Несмотря на то, что большинство граждан привыкли к ставке 1,5%, на практике правила налогообложения являются значительно более сложными. Главное управление ГНС в Закарпатской области разъяснило, к каким именно доходам применяется пониженная ставка, а когда действует общая.

Кто уплачивает военный сбор

Плательщиками являются физические лица, которые получают доходы, определенные Налоговым кодексом Украины. Объект налогообложения фактически совпадает с доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.

Не одна ставка, а две

Ключевой момент, который часто вызывает путаницу: сегодня действуют две разные ставки военного сбора — 1,5% и 5%.

Ставка 1,5%: для кого она действует

Льготная ставка 1,5% применяется исключительно к доходам в виде денежного обеспечения:

  • военнослужащих;
  • лиц рядового и начальствующего состава;
  • работников Вооруженных Сил Украины и других силовых и специальных формирований.

Речь идет именно о денежном обеспечении, а не о каких-либо других выплатах. В его состав входят:

  • должностной оклад и оклад по воинскому званию;
  • ежемесячные доплаты, надбавки, премии, вознаграждения постоянного характера;
  • единовременные дополнительные выплаты;
  • специальные дополнительные вознаграждения, установленные постановлениями Кабинета Министров Украины (в частности выплаты в период военного положения).

Важно: статус лица, имеющего право на льготную ставку, подтверждается в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Ставка 5%: когда льгота не работает

Если речь идет о заработной плате, ситуация меняется. Работники силовых структур, находящиеся в трудовых отношениях (по трудовому договору или контракту), получают оплату труда в соответствии с Кодексом законов о труде.

В таком случае:

заработная плата облагается военным сбором на общих основаниях;

применяется ставка 5%, а не 1,5%.

То есть даже если лицо работает в Вооруженных Силах или другом военном формировании, но его доход является именно заработной платой, а не денежным обеспечением военнослужащего, льготная ставка не применяется.

Ключевое различие: не должность, а вид дохода

Главный вывод простой, но принципиальный:

решающее значение имеет не название учреждения или ведомства, а характер дохода.

денежное обеспечение военнослужащих → 1,5%;

заработная плата работников по трудовому договору → 5%.

военный сбор

