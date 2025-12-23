Військовий збір: до яких доходів застосовується ставка 1,5%, а до яких — 5%

Що потрібно врахувати, аби правильно застосувати пільгову або загальну ставку.

В Україні військовий збір залишається одним із ключових податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки 1,5%, на практиці правила оподаткування є значно складнішими. Головне управління ДПС в Закарпатській області роз'яснило, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли діє загальна.

Хто сплачує військовий збір

Платниками є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об’єкт оподаткування фактично збігається з доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Не одна ставка, а дві

Ключовий момент, який часто викликає плутанину: сьогодні діють дві різні ставки військового збору — 1,5% і 5%.

Ставка 1,5%: для кого вона діє

Пільгова ставка 1,5% застосовується виключно до доходів у вигляді грошового забезпечення:

військовослужбовців;

осіб рядового і начальницького складу;

працівників Збройних Сил України та інших силових і спеціальних формувань.

Йдеться саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього входять:

посадовий оклад та оклад за військовим званням;

щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру;

одноразові додаткові виплати;

спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету Міністрів України (зокрема виплати під час воєнного стану).

Важливо: статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Ставка 5%: коли пільга не працює

Якщо мова йде про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах (за трудовим договором або контрактом), отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю.

У такому випадку:

заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах;

застосовується ставка 5%, а не 1,5%.

Тобто навіть якщо особа працює у Збройних Силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє.

Ключова відмінність: не посада, а вид доходу

Головний висновок простий, але принциповий: вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.

грошове забезпечення військовослужбовців → 1,5%;

заробітна плата працівників за трудовим договором → 5%.

