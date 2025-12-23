  1. В Україні

Військовий збір: до яких доходів застосовується ставка 1,5%, а до яких — 5%

20:38, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Що потрібно врахувати, аби правильно застосувати пільгову або загальну ставку.
Військовий збір: до яких доходів застосовується ставка 1,5%, а до яких — 5%
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні військовий збір залишається одним із ключових податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки 1,5%, на практиці правила оподаткування є значно складнішими. Головне управління ДПС в Закарпатській області роз'яснило, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли діє загальна.

Хто сплачує військовий збір

Платниками є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об’єкт оподаткування фактично збігається з доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Не одна ставка, а дві

Ключовий момент, який часто викликає плутанину: сьогодні діють дві різні ставки військового збору — 1,5% і 5%.

Ставка 1,5%: для кого вона діє

Пільгова ставка 1,5% застосовується виключно до доходів у вигляді грошового забезпечення:

  • військовослужбовців;
  • осіб рядового і начальницького складу;
  • працівників Збройних Сил України та інших силових і спеціальних формувань.

Йдеться саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього входять:

  • посадовий оклад та оклад за військовим званням;
  • щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру;
  • одноразові додаткові виплати;
  • спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету Міністрів України (зокрема виплати під час воєнного стану).

Важливо: статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Ставка 5%: коли пільга не працює

Якщо мова йде про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах (за трудовим договором або контрактом), отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю.

У такому випадку:

  • заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах;
  • застосовується ставка 5%, а не 1,5%.

Тобто навіть якщо особа працює у Збройних Силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє.

Ключова відмінність: не посада, а вид доходу

Головний висновок простий, але принциповий: вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.

грошове забезпечення військовослужбовців → 1,5%;

заробітна плата працівників за трудовим договором → 5%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військовий збір

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]