Как предотвратить пищевые отравления в рождественские и новогодние праздники — советы

В Госпродпотребслужбе отметили, что пищевые отравления всегда легче предупредить, чем лечить.

Фото: kremen.today

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области дало несколько советов, как предотвратить пищевые отравления в рождественские и новогодние праздники.

«Чтобы предотвратить пищевые отравления в праздники, покупайте продукты только в проверенных местах (не на стихийных рынках), тщательно мойте овощи/фрукты, отделяйте сырые продукты от готовых, не готовьте “впрок”, храните готовые блюда в холодильнике», — отметили в ведомстве.

Накануне рождественско-новогодних праздников специалисты Госпродпотребслужбы рекомендуют:

если электроэнергию отключили, необходимо держать дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, поскольку продукты при этом остаются безопасными до 4 часов в холодильнике и до 48 часов в морозильной камере;

внимательно проверяйте сроки годности пищевых продуктов, внешний вид и целостность их упаковки;

требуйте у продавца документ, подтверждающий безопасность и качество пищевых продуктов;

покупайте пищевые продукты в проверенных торговых сетях, специализированных магазинах, на продовольственных рынках, где проводится ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов;

избегайте приобретения пищевых продуктов или продовольственного сырья на стихийных рынках;

соблюдайте все правила хранения пищевых продуктов (избегайте соседства сырых продуктов и готовых блюд в холодильнике);

тщательно соблюдайте правила личной гигиены, санитарные нормы и технологию приготовления пищи;

при приготовлении сырого и вареного мяса, рыбы или овощей используйте отдельные разделочные доски и ножи;

при приготовлении блюд из мяса, рыбы и фарша соблюдайте температурные режимы запекания в духовых шкафах;

сырые продукты, свежие овощи и фрукты тщательно промывайте под проточной водой;

молоко следует употреблять только кипяченым, непастеризованный творог использовать только после термической обработки;

салаты следует заправлять непосредственно перед подачей к праздничному столу, заправленные салаты хранить не более двух часов при комнатной температуре;

кондитерские изделия с кремом храните при температуре от 2 до 6 градусов С до 36 часов, а с заварным кремом — не более 6 часов;

блюда, оставшиеся после праздничного стола, не оставляйте для употребления в последующие дни.

«Если вы решили праздновать не дома, выбирайте только проверенные рестораны или другие заведения питания с положительными отзывами. Помните, что пищевые отравления всегда легче предупредить, чем лечить.

В случае выявления первых признаков кишечного заболевания необходимо немедленно обратиться в ближайшее лечебное учреждение, самолечение опасно для вашего здоровья», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.