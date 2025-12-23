Як запобігти харчовим отруєнням у різдвяні та новорічні свята — поради

У Держпродспоживслужбі зазначили, що харчові отруєння завжди легше попередити, ніж їх лікувати.

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано - Франківській області дало кілька порад, як запобігти харчовим отруєнням у різдвяні та новорічні свята.

«Щоб запобігти харчовим отруєнням на свята, купуйте продукти лише у перевірених місцях (не на стихійних ринках), ретельно мийте овочі/фрукти, відокремлюйте сирі продукти від готових, не готуйте «із запасом», зберігайте готові страви в холодильнику», - зазначили у відомстві.

Напередодні різдвяно-новорічних свят спеціалісти Держпродспоживслужби рекомендують:

- якщо електроенергію відключили, необхідно дверцята холодильника та морозильної камери тримати закритими, адже продукти при цьому залишаються безпечними до 4-х годин у холодильнику та 48 годин у морозильній камері.

- уважно перевіряйте терміни придатності харчових продуктів, зовнішній вигляд та цілісність їхнього пакування;

- вимагайте у продавця документ, що засвідчує безпечність та якість харчових продуктів;

- купуйте харчові продукти в перевірених торгівельних мережах, спеціалізованих магазинах, продовольчих ринках, на яких проводиться ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів;

- уникайте придбання харчових продуктів чи продовольчої сировини на стихійних ринках;

- дотримуйтесь всіх правил зберігання харчових продуктів (уникайте сусідства сирих продуктів та готових страв у холодильнику);

- ретельно дотримуйтесь правил особистої гігієни, санітарних норм та технології приготування їжі;

- при приготуванні сирого та вареного м’яса, риби чи овочів використовуйте окремі розроблювальні дошки та ножі;

- при приготуванні страв з м’яса, риби та фаршу дотримуйтесь температурних режимів запікання в духових шафах;

- сирі продукти, свіжі овочі та фрукти ретельно промивайте під проточною водою;

- молоко слід вживати тільки кип’яченим, непастеризований сир використовуйте тільки після термічної обробки;

- салати слід заправляти безпосередньо перед подачею до святкового столу, заправлені салати зберігати не довше двох годин при кімнатній температурі;

- кондитерські вироби з кремом зберігайте при температурі від 2-х до 6-ти градусів С до 36 годин, а з заварним кремом – не більше 6 годин;

- страви, які залишилися після святкового столу не залишайте для споживання на наступні дні.

«Якщо ви вирішили святкувати не вдома, то вибирайте тільки перевірені ресторани чи інші заклади харчування з позитивними відгуками. Пам’ятайте, що харчові отруєння завжди легше попередити, ніж їх лікувати.

У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання, необхідно негайно звернутись до найближчого лікувального закладу, самолікування небезпечне для вашого здоров’я», - додали у відомстві.

