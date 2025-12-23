Адвокат из США подала в суд на налоговую, требуя признать домашних животных иждивенцами

Адвокат указала, что ежегодные расходы на собаку превышают 5 тысяч долларов, что соответствует требованиям, которые налоговое ведомство предъявляет к законному иждивенцу.

В США адвокат из Нью-Йорка Аманда Рейнольдс, являющаяся владелицей золотистого ретривера, подала иск в налоговое управление Соединенных Штатов, пытаясь добиться официального статуса иждивенца для своей собаки, пишет The Hill.

В иске отмечается, что собака полностью зависит от владелицы в вопросах питания, жилья, медицинского ухода, дрессировки и транспортировки.

Рейнольдс также утверждает, что ее питомец не имеет никакого независимого дохода, проживает исключительно с ней, а годовые расходы на его содержание превышают 5 тысяч долларов — что, по ее словам, соответствует требованиям, которые налоговое ведомство предъявляет к законному иждивенцу. Хотя Налоговое управление США классифицирует домашних животных как имущество, Рейнольдс заявила в комментарии QZ, что такая позиция не отражает реальной роли ее собаки в жизни.

«По сути, Финнеган для меня как дочь и, безусловно, является «иждивенцем», — подчеркнула она, добавив, что, несмотря на необычность ситуации, иск не является «необоснованным или легкомысленным».

По словам Рейнольдс, правила Налогового управления США несправедливо обременяют налогоплательщиков, поскольку ведомство уже признает, что отдельные домашние животные, в частности животные-поводыри, могут иметь право на налоговые льготы.

Судья Джеймс М. Уикс, который рассматривает это дело, удовлетворил ходатайство о приостановлении процесса сбора доказательств, поскольку Налоговое управление США, вероятно, подаст ходатайство об отклонении иска.

