Адвокатка зі США подала до суду на податкову, вимагаючи визнати домашніх тварин утриманцями

23:25, 23 грудня 2025
Адвокатка зазначила, що річні витрати на собаку перевищують 5 тисяч доларів, що відповідає вимогам, які податкове відомство висуває до законного утриманця.
У США адвокатка з Нью-Йорка Аманда Рейнольдс, яка є власницею золотистого ретривера, подала позов до податкового управління Сполучених Штатів, намагаючись домогтися офіційного статусу утриманця для свого собаки, пише TheHill.

У позові зазначається, що собака повністю залежить від власниці в питаннях харчування, житла, медичного догляду, дресирування та транспортування.

Рейнольдс також стверджує, що її улюбленець не має жодного незалежного доходу, проживає виключно з нею, а річні витрати на його утримання перевищують 5 тисяч доларів — що, за її словами, відповідає вимогам, які податкове відомство висуває до законного утриманця. Хоча Податкове управління США класифікує домашніх тварин як майно, Рейнольдс заявила в коментарі QZ, що така позиція не відображає реальної ролі її собаки в житті.

«По суті, Фіннеган для мене як донька і, безперечно, є «утриманцем», — наголосила вона, додавши, що, попри незвичність ситуації, позов не є «безпідставним або легковажним».

За словами Рейнольдс, правила податкового управління США несправедливо обтяжують платників податків, оскільки відомство вже визнає, що окремі домашні тварини, зокрема тварини-поводирі, можуть мати право на податкові пільги.

Суддя Джеймс М. Вікс, який розглядає цю справу, задовольнив клопотання про призупинення процесу збору доказів, оскільки податкове управління США, ймовірно, подасть клопотання про відхилення позову.

