Тайный Санта: простые правила и идеи подарков, которые нравятся всем

Традиция «Тайного Санты» давно вышла за пределы офисов и все чаще появляется в кругу друзей, семьи или учебных сообществ. Формат простой, но именно в деталях кроется успех: от правильных правил до удачного подарка зависит, станет ли обмен праздничной изюминкой, а не формальностью.

Рассказываем, как организовать Тайного Санту так, чтобы обмен подарками был интересным, комфортным и без лишних затрат. А также делимся идеями подарков, которые почти всегда нравятся.

Как работает «Тайный Санта»

Суть проста: каждый участник тайно получает имя человека, для которого должен подготовить подарок. Дарят анонимно, обычно во время общей встречи или онлайн-обмена.

Первый и самый важный шаг — определить бюджет. Для коллег или большой компании это может быть символическая сумма, для близких друзей или семьи — немного выше. Главное, чтобы всем было комфортно.

Далее — распределение имен. Это можно сделать классическим способом (записки в коробке) или с помощью онлайн-сервисов, которые автоматически рассылают каждому участнику имя «подопечного» и позволяют установить правила — например, чтобы люди не дарили подарки друг другу из года в год.

Как угадать с подарком

Чтобы избежать неловких сюрпризов, организаторы все чаще просят участников поделиться вишлистами, хобби или небольшими подсказками. Это особенно актуально для офисов или больших компаний, где люди знают друг друга поверхностно.

При выборе подарка стоит обращать внимание на:

интересы человека;

нейтральные, но приятные вещи;

сезонность и практичность.

Идеи подарков для «Тайного Санты»

Если сложно угадать с выбором, лучше остановиться на универсальных и практичных вещах, которые подойдут большинству людей:

ароматный чай, кофе или какао в красивой упаковке;

сладости — шоколад, печенье, мед, конфеты;

кружка, термокружка или стильная бутылка для воды;

плед, теплые носки или домашние тапочки;

настольная игра или головоломка;

блокнот, планер или оригинальная канцелярия;

свечи, гирлянды или небольшой декор для дома;

книга или подарочный сертификат.

Маленькие детали, которые делают подарок лучше

Даже недорогой подарок можно сделать особенным:

добавить короткую открытку с пожеланием;

красиво упаковать;

положить символическую мелочь «от себя».

Такие детали не требуют больших затрат, но создают приятное впечатление и праздничное настроение.

Чего лучше избегать

Организуя Тайного Санту, стоит заранее договориться об ограничениях. Обычно не рекомендуют дарить:

одежду с размерами;

косметику;

слишком личные или шуточные вещи, которые могут быть неправильно восприняты.

Если люди между собой не очень близки, лучше придерживаться универсальных и безопасных вариантов.