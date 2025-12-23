  1. Суспільство

Таємний Санта: прості правила та ідеї подарунків, які подобаються всім

22:36, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як організувати Таємного Санту і не зіпсувати свято: поради та приклади подарунків.
Таємний Санта: прості правила та ідеї подарунків, які подобаються всім
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Традиція «Таємного Санти» давно вийшла за межі офісів і дедалі частіше з’являється у колі друзів, родини або навчальних спільнот. Формат простий, але саме в деталях криється успіх: від правильних правил до вдалого подарунка залежить, чи стане обмін святковою родзинкою, а не формальністю.

Розповідаємо, як організувати «Таємного Санту» так, щоб обмін подарунками був цікавим, комфортним і без зайвих витрат. А також ділимося ідеями подарунків, які майже завжди подобаються.

Як працює «Таємний Санта»

Суть проста: кожен учасник таємно отримує ім’я людини, для якої має підготувати подарунок. Дарують анонімно, зазвичай під час спільної зустрічі або онлайн-обміну.

Перший і найважливіший крок — визначити бюджет. Для колег або великої компанії це може бути символічна сума, для близьких друзів чи родини — трохи вища. Головне, щоб усім було комфортно.

Далі — розподіл імен. Це можна зробити класично (записочки в коробці) або за допомогою онлайн-сервісів, які автоматично розсилають кожному учаснику ім’я «підопічного» і дозволяють встановити правила — наприклад, щоб люди не дарували подарунки одне одному з року в рік.

Як вгадати з подарунком

Щоб уникнути незручних сюрпризів, організатори дедалі частіше просять учасників поділитися вішлістами, хобі або дрібними підказками. Це особливо актуально для офісів чи великих компаній, де люди знають одне одного поверхнево.

Під час вибору подарунка варто звертати увагу на:

  • інтереси людини;
  • нейтральні, але приємні речі;
  • сезонність і практичність.

Ідеї подарунків для «Таємного Санти»

Якщо складно вгадати з вибором, варто зупинятися на універсальних і практичних речах, які підійдуть більшості людей:

  • ароматний чай, кава або какао у гарному пакуванні;
  • солодощі — шоколад, печиво, мед, цукерки;
  • чашка, термокружка або стильна пляшка для води;
  • плед, теплі шкарпетки або домашні капці;
  • настільна гра чи головоломка;
  • блокнот, планер або оригінальна канцелярія;
  • свічки, гірлянди або дрібний декор для дому;
  • книга або подарунковий сертифікат.

Маленькі деталі, які роблять подарунок кращим

Навіть недорогий подарунок можна зробити особливим:

  • додати коротку листівку з побажанням;
  • красиво запакувати;
  • покласти символічну дрібницю «від себе».

Такі деталі не потребують великих витрат, але створюють приємне враження і святковий настрій.Чого краще уникати

Організовуючи Таємного Санту, варто одразу домовитися про обмеження. Зазвичай не радять дарувати:

  • одяг із розмірами;
  • косметику;
  • надто особисті або жартівливі речі, які можуть бути неправильно сприйняті.

Якщо люди між собою не дуже близькі, краще триматися універсальних і безпечних варіантів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Новий рік Різдво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]