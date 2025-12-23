Кабмин вводит электронное декларирование права на промышленное рыболовство

Субъекты рыбного хозяйства, которые планируют осуществлять рыболовство в промышленных масштабах или проводить опытный вылов, обязаны ежегодно до 1 ноября декларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации.

Кабинет Министров принял решение о запуске экспериментального проекта по электронному декларированию права на промышленное рыболовство и опытный вылов. Соответствующее постановление «О реализации экспериментального проекта по некоторым вопросам декларирования права на рыболовство в электронной форме» принято 23 декабря 2025 года. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Согласно документу, субъекты рыбного хозяйства, которые планируют осуществлять рыболовство в промышленных масштабах или проводить опытный вылов, обязаны ежегодно до 1 ноября декларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации через Единую государственную электронную систему управления отраслью рыбного хозяйства.

Реализация постановления обеспечит:

прозрачный и унифицированный процесс подачи документов;

упрощение взаимодействия бизнеса с государством;

возможность для государства собирать, анализировать и обобщать данные о компаниях, планирующих осуществлять промышленный вылов.

«Электронное декларирование — это еще один шаг к полной цифровизации рыбной отрасли и прозрачности промышленного рыболовства. Мы упрощаем процедуры для бизнеса, минимизируем административные барьеры и обеспечиваем эффективный контроль за использованием водных биоресурсов. Такой подход усиливает конкуренцию, поддерживает устойчивость ресурса и создает добавленную стоимость для экономики Украины», — подчеркнул заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Запуск электронного декларирования будет способствовать рациональному использованию водных биоресурсов, росту поступлений в бюджет, развитию аквакультуры и промышленного рыболовства.

