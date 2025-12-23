Кабмін запроваджує електронне декларування права на промислове рибальство

Суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з електронного декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов. Відповідна постанова «Про реалізацію експериментального проєкту щодо деяких питань декларування права на рибальство в електронній формі» прийнята 23 грудня 2025 року. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з документом суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації через Єдину державну електронну систему управління галуззю рибного господарства.

Реалізація постанови забезпечить:

прозорий та уніфікований процес подання документів;

спрощення взаємодії бізнесу з державою;

можливість держави збирати, аналізувати та узагальнювати дані про компанії, що планують здійснювати промисловий вилов.

«Електронне декларування – це ще один крок до повної цифровізації рибної галузі та прозорості промислового рибальства. Ми спрощуємо процедури для бізнесу, мінімізуємо адміністративні бар’єри та забезпечуємо ефективний контроль за використанням водних біоресурсів. Такий підхід посилює конкуренцію, підтримує сталість ресурсу і створює додану вартість для економіки України», – наголосив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Запуск електронного декларування сприятиме раціональному використанню водних біоресурсів, зростанню надходжень до бюджету, розвитку аквакультури та промислового рибальства.

