Требуется ли ежегодная подача документов для применения льготы по земельному налогу физическим лицом — разъяснение

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области разъяснило, обязано ли физическое лицо ежегодно подавать в контролирующий орган заявление о применении льготы по уплате земельного налога и документы, подтверждающие его право на такую льготу.

В соответствии с п. 287.2 ст. 287 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ) учет физических лиц — плательщиков налога и начисление соответствующих сумм проводятся контролирующими органами по месту нахождения земельного участка, в том числе право на который физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая), ежегодно до 1 мая.

Согласно п. 285.1 ст. 285 НКУ базовым налоговым (отчетным) периодом для платы за землю является календарный год.

Подпунктом 17.1.4 п. 17.1 ст. 17 НКУ предусмотрено, что налогоплательщик имеет право пользоваться налоговыми льготами при наличии оснований в порядке, установленном НКУ.

Перечень категорий физических лиц — владельцев земельных участков, которые освобождаются от уплаты земельного налога, определен п. 281.1 ст. 281 НКУ.

Освобождение от уплаты земельного налога, предусмотренное для соответствующей категории физических лиц, распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм, установленных п. 281.2 ст. 281 НКУ.

Также п. 281.3 ст. 281 НКУ определено, что от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду, пользование на иных условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) плательщику единого налога четвертой группы.

Если право на льготу у плательщика возникает в течение года, то он освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право. В случае утраты права на льготу в течение года налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено это право.

Подавать заявления о предоставлении льготы по земельному налогу физические лица могут с учетом срока давности, определенного ст. 102 и абзацем одиннадцатым п. 52 прим. 2 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

При этом, если физическое лицо, определенное в п. 281.1 ст. 281 НКУ, по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм, определенных п. 281.2 ст. 281 НКУ, такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном выборе / изменении земельных участков для применения льготы (далее — заявление о применении льготы).

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы.

В случае подачи физическим лицом, которое по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, заявления о применении льготы после 1 мая текущего года, льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с следующего налогового (отчетного) периода.

Также, если право на льготу у физического лица, которое имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, возникает в течение календарного года и/или физическое лицо, определенное в п. 281.1 ст. 281 НКУ, приобретает право собственности на земельный участок / земельные участки одного вида использования, такое лицо подает заявление о применении льготы в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка в течение 30 календарных дней со дня приобретения такого права на льготу и/или права собственности.

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с учетом требований п. 284.2 ст. 284 НКУ и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы. В случае несоблюдения физическим лицом требований абзаца первого этого пункта льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с следующего налогового (отчетного) периода.

В то же время налоговое законодательство предоставляет налогоплательщикам право обратиться письменно или в электронной форме средствами электронной связи (с соблюдением требований, определенных п. 42.4 ст. 42 НКУ) в контролирующий орган по своему месту регистрации в контролирующих органах или по месту нахождения земельных участков, в том числе право на которые физическое лицо имеет как владелец земельной доли (пая), для проведения сверки данных, в частности относительно права на пользование льготой по уплате налога с учетом положений пп. 281.4 и 281.5 ст. 281 НКУ.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и данными, подтвержденными плательщиком платы за землю на основании оригиналов соответствующих документов или надлежащим образом заверенных копий таких документов, в частности документов на пользование льготой, контролирующий орган, в который обратился плательщик платы за землю, проводит в течение десяти рабочих дней перерасчет суммы налога.

Итак, если физическое лицо является владельцем одного земельного участка или нескольких участков с разными видами использования и имеет право на льготу по земельному налогу, то для получения льготы ему необходимо обратиться (с учетом срока давности) в контролирующий орган по своему месту регистрации или по месту нахождения земельных участков с оригиналом документа или надлежащим образом заверенной копией документа, удостоверяющего право на льготу.

Если физическое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм, определенных п. 281.2 ст. 281 НКУ, то такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном выборе / изменении земельных участков для применения льготы вместе с оригиналом документа или надлежащим образом заверенной копией документа, удостоверяющего право на льготу.

При этом нормами НКУ не определена для физического лица обязанность ежегодного представления в контролирующий орган заявления о применении льготы и документов, подтверждающих его право на такую льготу. То есть физическое лицо подает в контролирующий орган новое заявление о применении льготы только в случае наличия изменений во владении земельными участками или изменения земельных участков для применения льготы.

Одновременно ГНС сообщает, что подавать заявления физические лица могут письменно или в электронной форме средствами электронной связи, воспользовавшись Электронным кабинетом налогоплательщика, а также через мобильное приложение «Моя налоговая», созданное на цифровых платформах iOS и Android.

