  1. В Украине

Нужно ли владельцам электромобилей платить пенсионный сбор при регистрации — разъяснение

21:32, 23 декабря 2025
Речь идет именно о первой регистрации: пенсионный сбор для электрокаров не уплачивается.
В Украине сохраняются ключевые льготы для владельцев электромобилей, и одна из самых важных — нулевой пенсионный сбор при первой государственной регистрации. Эта норма остается действующей и не претерпела никаких изменений. Об этом напоминает Главный сервисный центр МВД.

Кто освобождается от пенсионного сбора

Согласно действующему законодательству, пенсионный сбор не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями. Речь идет именно об электрокарах — не гибридах и не авто с альтернативными видами топлива.

Это означает, что при покупке и первой регистрации электромобиля в Украине владелец сразу экономит значительную сумму, которая для обычных авто может достигать нескольких процентов от стоимости транспортного средства.

НДС на электромобили: что известно сейчас

Отдельно стоит напомнить еще одну важную льготу. До 1 января 2026 года в Украине действует временное освобождение от НДС на ввоз и поставку электромобилей. Это правило распространяется как на импорт, так и на операции внутри страны.

Даже если в будущем налоговые условия будут пересмотрены, в сервисном центре МВД подчеркивают: пенсионный сбор для электромобилей при первой регистрации остается нулевым.

