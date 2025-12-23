Чи потрібно власникам електромобілів сплачувати пенсійний збір при реєстрації — роз’яснення

Йдеться саме про першу реєстрацію: пенсійний збір для електрокарів не сплачують.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні зберігаються ключові пільги для власників електромобілів, і одна з найважливіших — нульовий пенсійний збір під час першої державної реєстрації. Ця норма залишається чинною та не зазнала жодних змін. Про це нагадує Головний сервісний центр МВС.

Хто звільняється від пенсійного збору

Згідно з чинним законодавством, пенсійний збір не сплачується під час першої реєстрації легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами. Йдеться саме про електрокари — не гібриди та не авто з альтернативними видами палива.

Це означає, що при купівлі та першій реєстрації електромобіля в Україні власник одразу економить значну суму, яка для звичайних авто може сягати кількох відсотків від вартості транспортного засобу.

ПДВ на електромобілі: що відомо зараз

Окремо варто нагадати ще одну важливу пільгу. До 1 січня 2026 року в Україні діє тимчасове звільнення від ПДВ на ввезення та постачання електромобілів. Це правило поширюється як на імпорт, так і на операції всередині країни.

Навіть якщо в майбутньому податкові умови буде переглянуто, у сервісному центрі МВС наголошують: пенсійний збір для електромобілів при першій реєстрації залишається нульовим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.