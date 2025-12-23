  1. В Україні

Чи потрібно власникам електромобілів сплачувати пенсійний збір при реєстрації — роз’яснення

21:32, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться саме про першу реєстрацію: пенсійний збір для електрокарів не сплачують.
Чи потрібно власникам електромобілів сплачувати пенсійний збір при реєстрації — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні зберігаються ключові пільги для власників електромобілів, і одна з найважливіших — нульовий пенсійний збір під час першої державної реєстрації. Ця норма залишається чинною та не зазнала жодних змін. Про це нагадує Головний сервісний центр МВС.

Хто звільняється від пенсійного збору

Згідно з чинним законодавством, пенсійний збір не сплачується під час першої реєстрації легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами. Йдеться саме про електрокари — не гібриди та не авто з альтернативними видами палива.

Це означає, що при купівлі та першій реєстрації електромобіля в Україні власник одразу економить значну суму, яка для звичайних авто може сягати кількох відсотків від вартості транспортного засобу.

ПДВ на електромобілі: що відомо зараз

Окремо варто нагадати ще одну важливу пільгу. До 1 січня 2026 року в Україні діє тимчасове звільнення від ПДВ на ввезення та постачання електромобілів. Це правило поширюється як на імпорт, так і на операції всередині країни.

Навіть якщо в майбутньому податкові умови буде переглянуто, у сервісному центрі МВС наголошують: пенсійний збір для електромобілів при першій реєстрації залишається нульовим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС сервісний центр МВС авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]