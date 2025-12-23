Дмитрия Мирошниченко избрали председателем Александровского райсуда Кировоградской области

Председателем Александровского районного суда Кировоградской области избран Дмитрий Мирошниченко.

В понедельник, 22 декабря, состоялось собрание судей Александровского районного суда Кировоградской области, на повестку дня которого, в частности, выносился вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщил Александровский районный суд Кировоградской области.

В соответствии с решением собрания судей Александровского районного суда Кировоградской области, путем тайного голосования, на административную должность председателя суда с 23 декабря 2025 года сроком на три года избран Мирошниченко Дмитрий Вадимович.

В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

