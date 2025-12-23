  1. В Україні

Дмитра Мирошниченка обрали головою Олександрівського райсуду Кіровоградської області

21:49, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Головою Олександрівського райсуду Кіровоградської області обрано Дмитра Мирошниченка.
Дмитра Мирошниченка обрали головою Олександрівського райсуду Кіровоградської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 22 грудня, відбулися збори суддів Олександрівського районного суду Кіровоградської області, на порядок денний яких виносилось, зокрема, питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив Олександрівський районний суд Кіровоградської області.

Відповідно до рішення зборів суддів Олександрівського районного суду Кіровоградської області, шляхом таємного голосування, на адміністративну посаду голови суду з 23 грудня 2025 року строком на три роки обрано Мирошниченка Дмитра Вадимовича.

Відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову Харківського районного суду Харківської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]