Дмитра Мирошниченка обрали головою Олександрівського райсуду Кіровоградської області

Головою Олександрівського райсуду Кіровоградської області обрано Дмитра Мирошниченка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 22 грудня, відбулися збори суддів Олександрівського районного суду Кіровоградської області, на порядок денний яких виносилось, зокрема, питання щодо обрання голови суду. Про це повідомив Олександрівський районний суд Кіровоградської області.

Відповідно до рішення зборів суддів Олександрівського районного суду Кіровоградської області, шляхом таємного голосування, на адміністративну посаду голови суду з 23 грудня 2025 року строком на три роки обрано Мирошниченка Дмитра Вадимовича.

Відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову Харківського районного суду Харківської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.