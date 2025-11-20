Обрано голову Харківського районного суду Харківської області

Суд очолила Тетяна Бобко.

Фото: Харківський районний суд Харківської області

У приміщенні Харківського районного суду Харківської області відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це розповіли у суді.

Шляхом таємного голосування, більшістю від кількості суддів суду, головою Харківського районного суду Харківської області обрано суддю Тетяну Бобко.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова суду та заступник голови суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

