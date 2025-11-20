  1. Суд інфо

Обрано голову Харківського районного суду Харківської області

Суд очолила Тетяна Бобко.
Обрано голову Харківського районного суду Харківської області
Фото: Харківський районний суд Харківської області
У приміщенні Харківського районного суду Харківської області відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це розповіли у суді. 

Шляхом таємного голосування, більшістю від кількості суддів суду, головою Харківського районного суду Харківської області обрано суддю Тетяну Бобко.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова суду та заступник голови суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Чутівського райсуду Полтавської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

