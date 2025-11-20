Избран председатель Харьковского районного суда Харьковской области

Суд возглавила Татьяна Бобко.

В помещении Харьковского районного суда Харьковской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

Путем тайного голосования, большинством от количества судей суда, председателем Харьковского районного суда Харьковской области избран судья Татьяна Бобко.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" председатель суда и заместитель председателя суда избирается на должность сроком три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

