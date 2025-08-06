Избран председатель Чутовского райсуда Полтавской области

Председателем суда избрана судья Елена Михайлюк.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чутовском районном суде Полтавской области 5 августа состоялось собрание судей, в ходе которого был избран председатель суда.

Решением собрания судей председателем суда избрана судья Михайлюк Елена Игоревна, судьей-спикером — судья Литвин Валентина Владимировна.

Согласно Закону Украины «О судебном строе и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от общего количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, установленном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.