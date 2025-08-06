На должность главы ВККС предложили кандидатуру Андрея Пасечника, на заместителя главы — Олега Колиуша

У Андрея Пасечника истек годичный срок полномочий, поэтому 6 августа проходят новые выборы руководства ВККС.

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Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 6 августа выбирает главу ВККС и заместителя главы ВККС. Также ВККС планирует избрать секретарей первой и второй палат ВККС.

Председательствующая на заседании член ВККС Галина Шевчук напомнила, что 7 августа 2024 года сроком на год главой Комиссии был избран Андрей Пасечник. А 8 августа 2024 года заместителем главы ВККС — Алексей Омельян. На данный момент годичный срок полномочий истек.

Она предложила на должность главы ВККС кандидатуру Андрея Пасечника, а на заместителя главы ВККС — Олега Колиуша.

Напомним, до ВККС Андрей Пасечник в 2020–2023 годах возглавлял Управление полных проверок Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Олег Колиуш с мая 2019 года является судьей Высшего антикоррупционного суда.

На данный момент создана счетная комиссия для подсчета голосов за кандидатов.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что сейчас есть вопросы относительно пребывания Андрея Пасечника в «Феофании» во время проверки работ конкурсантов в апелляционные административные суды.

Автор: Наталя Мамченко

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