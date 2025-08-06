На голову ВККС запропонували кандидатуру Андрія Пасічника, заступника голови – Олега Коліуша

У Андрія Пасічника сплив річний строк повноважень, тому 6 серпня відбуваються нові вибори керівництва ВККС.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) 6 серпня обирає голову ВККС та заступника голови ВККС. Також ВККС планує обрати секретарів першої та другої палат ВККС.

Головуюча на засіданні член ВККС Галина Шевчук нагадала, що 7 серпня 2024 року строком на рік головою Комісії був обраний Андрій Пасічник. А 8 серпня 2024 року заступником голови ВККС – Олексій Омельян. Наразі річний строк повноважень сплив.

Вона запропонувала на посаду голови ВККС кандидатуру Андрія Пасічника, а на заступника голови ВККС – Олега Коліуша.

Нагадаємо, до ВККС Андрій Пасічник у 2020–2023 роках очолював Управління повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Олег Коліуш з травня 2019 року є суддею Вищого антикорупційного суду.

На даний час створена лічильна комісія для підрахунку голосів за кандидатів.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що наразі є питання стосовно перебування Андрія Пасічника у «Феофанії» під час перевірки робіт конкурсантів до апеляційних адміністративних судів.

Автор: Наталя Мамченко

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