На Ровенщине начальница Управления образования через суд взыскала с горсовета моральный вред — детали дела

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений судебное решение в части взыскания с городского совета в пользу начальницы Управления образования морального вреда.

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Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу городского совета, поданную на решение суда первой инстанции по иску, инициированному начальницей Управления образования к городскому голове и городскому совету о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении морального вреда. Апеллянт просил отменить обжалуемое решение и отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы, с учетом следующих обстоятельств.

Суду известно, что истица в 2024 году распоряжением городского головы была привлечена к дисциплинарной ответственности и получила выговор за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей.

Решением Ровенского окружного административного суда это распоряжение было признано противоправным и отменено.

С городского совета за счет бюджетных ассигнований в пользу начальницы Управления образования были взысканы:

материальные убытки за невыплаченное дополнительное вознаграждение в виде ежемесячных премий в связи с применением к ней дисциплинарного взыскания;

материальные убытки за расходы на лечение;

моральный вред в размере 20 000 гривен;

судебные расходы.

Постановлением Восьмого апелляционного административного суда вышеуказанное решение в части взыскания с городского совета материального ущерба за невыплаченное дополнительное вознаграждение было отменено, и принято новое, которым в удовлетворении иска в этой части отказано. В остальной части решение оставлено без изменений.

Истица обращалась с заявлением к городскому голове и председателю Первичной профсоюзной организации городского совета с просьбой начислить и выплатить премии. В ответ она получила официальный отказ. Также нерешенным осталось создание комиссии по трудовым спорам для защиты ее трудовых, имущественных и личных неимущественных прав. Это и стало основанием для обращения в местный суд с соответствующим иском.

Как установлено, суд первой инстанции правильно определил, что оспариваемая информация, изложенная в письме городского совета, была доведена минимум до двух лиц — сотрудника юридического отдела и сотрудника отдела кадров, контроля и документооборота. Таким образом имело место распространение информации, нарушающей личные неимущественные права истицы.

Под распространением информации следует понимать: публикацию в прессе, передачу по радио, телевидению или с использованием других СМИ; размещение в Интернете и других телекоммуникационных сетях; изложение в характеристиках, заявлениях, письмах, адресованных другим лицам; сообщения в публичных выступлениях, а также в любой иной форме хотя бы одному человеку (абз. 2 п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 27 февраля 2009 года № 1).

Относительно утверждения апеллянта о том, что оспариваемая информация — это оценочное суждение, а не утверждение о фактах, суд правильно учел, что изложенные в письме обстоятельства, в частности, якобы самоустранение від контроля за выполнением договорных обязательств, которые подписывали подчиненные, опровергаются содержанием ревизионного акта. То есть факты, изложенные в письме, не подтвердились.

Характеристика, предоставленная городским советом в письме-ответе, была откровенно негативной, унижающей личность истицы и нарушающей ее личные неимущественные права. Суд первой инстанции обоснованно признал, что эти права подлежат защите.

Вместе с тем апелляционный суд пришел к выводу, что в иске начальницы Управления образования в части требований о защите чести, достоинства и деловой репутации к городскому голове следует отказать.

Так, согласно постановлению Верховного Суда от 29 августа 2018 года по делу № 761/29315/16-ц, в случае распространения информации должностным лицом суды должны выяснять, от имени кого это лицо действует. Если не от имени юридического лица и не при исполнении служебных обязанностей — надлежащим ответчиком является само лицо.

Установлено, что ответчиком был городской голова. Очевидно, что в письменном ответе на обращение истицы он действовал именно как должностное лицо — городской голова, используя предоставленные ему законом полномочия от имени городского совета. Об этом свидетельствует оформление письма на официальном бланке, наличие адреса, реквизитов, ЕГРПОУ и регистрационного номера. Следовательно, надлежащим ответчиком является орган местного самоуправления.

Остальная часть иска была удовлетворена правомерно: суд установил наличие нарушений прав истицы, принял во внимание время, потраченное на восстановление нарушенных прав, и обоснованно взыскал с городского совета моральный вред в размере 5 000 гривен.

С постановлением Ровенского апелляционного суда от 5 августа 2025 года по делу № 559/3997/24 (производство № 22-ц/4815/863/25) можно ознакомиться в ЕГРСР.

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