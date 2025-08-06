Ущерб более 9 млн: в Житомире мужчина организовал мошенническую схему доставки авто из США

Мошенник из Житомира обокрал клиентов на миллионы.

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В Житомире разоблачили предпринимателя, который присвоил более 9 миллионов гривен под видом доставки авто из США. Об этом сообщает областная прокуратура.

26-летнему жителю города объявили подозрение в мошенничестве в крупном размере. По данным следствия, он создал фирму по доставке автомобилей из США. Сначала он действительно выполнял часть заказов, что создавало впечатление честного бизнеса.

Однако впоследствии предприниматель уехал за границу и оставил руководить фирмой наемных менеджеров, не знавших о его мошеннических действиях. Они находили новых клиентов, оформляли документы и принимали деньги, которые затем пересылали организатору схемы.

Мошенник продолжал работать дистанционно: общался с клиентами через соцсети и мессенджеры, давая людям надежду на скорейшее получение авто.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере 26 случаев обмана, среди пострадавших — и военнослужащие. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 9 миллионов гривен. Настоящее количество пострадавших может быть значительно больше, поскольку офисы компании действовали в Житомире, Киеве, Одессе и Львове.

Решается вопрос об аресте имущества подозреваемого и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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