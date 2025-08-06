Послы G7 в Украине отреагировали на назначение Александра Цивинского директором БЭБ

Послы G7 в Украине отметили, что назначение директора БЭБ способствует улучшению бизнес-климата в Украине.

Фото: Getty Images

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров 6 августа назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности. Накануне, 5 августа, он прошел полиграф, как ранее анонсировала премьер-министр Юлия Свириденко.

Послы стран G7 в Украине приветствовали это решение правительства и отметили, что этот шаг «способствует улучшению бизнес-климата в Украине».

«Поздравляем Александра Цивинского с назначением на должность директора Бюро экономической безопасности Украины. Это важный шаг со стороны Кабинета Министров в поддержку прозрачного и подотчетного руководства, который укрепляет институт и способствует улучшению бизнес-климата в Украине», — говорится в сообщении послов G7 в соцсети X.

Напомним, конкурсная комиссия отобрала для назначения Александра Цывинского. Он является руководителем подразделения детективов НАБУ, до этого участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и дошел почти до финала.



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