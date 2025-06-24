Члены конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ определили победителем конкурса Александра Цивинского

Кабмин получит от конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности одну кандидатуру на назначение – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский.

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Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности передаст на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю кандидатуру финалиста конкурса – Цивинского Александра Игоревича.

Он является руководителем подразделения детективов НАБУ, участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и дошел почти до финала.

Конкурсант набрал 3 голоса «за» от международных экспертов в составе комиссии.

Напомним, что 23 июня состоялся первый тур голосования, по результатам которого конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов из 16 прошедших собеседования.

В соответствии с законом о БЭБ, решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов конкурсной комиссии, в том числе не менее 2 членов конкурсной комиссии от «международников».

Вместе с тем, если при проведении повторных голосований по соответствующему вопросу решение не принято в течение 24 часов с момента первого голосования, считается принятым решение, за которое проголосовали не менее 3-х членов конкурсной комиссии, в том числе не менее 2-х членов конкурсной комиссии от «международников».

Кабмин в течение 10 дней со дня получения представления конкурсной комиссии с информацией об отобранных по результатам конкурса кандидатах (кандидате) назначает Директора Бюро экономической безопасности Украины, который считается победителем конкурса.

Как указала глава конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ Лаура Стефан, если при повторных голосованиях в течение 24 часов не принято решение, то считается принятым решение, за которое проголосовали не менее 3-х членов конкурсной комиссии, в том числе не менее 2-х членов конкурсной комиссии.

То есть, это решение относительно определения финалистом конкурса Александра Цивинского.

Следует отметить, что 24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ. В письме говорится о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ.

Автор: Наталя Мамченко

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