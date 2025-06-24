Члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ визначили переможцем конкурсу Олександра Цивінського

Кабмін отримає від конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки одну кандидатуру на призначення – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.

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Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки передасть на розгляд прем’єр-міністру Денису Шмигалю кандидатуру фіналіста конкурсу – Цивінського Олександра Ігоровича.

Він є керівником підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ і дійшов майже до фіналу.

Конкурсант набрав 3 голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії.

Нагадаємо, що 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

Відповідно до закону про БЕБ, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 4 членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2 членів конкурсної комісії від «міжнародників».

Разом з тим, якщо під час проведення повторних голосувань з відповідного питання рішення не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рішення, за яке проголосували не менше 3-х членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2-х членів конкурсної комісії від «міжнародників».

Кабмін протягом 10 днів з дня отримання подання конкурсної комісії з інформацією про відібраних за результатами конкурсу кандидатів (кандидата) призначає Директора Бюро економічної безпеки України, який вважається переможцем конкурсу.

Як вказала голова конкурсної комісії з відбору директора БЕБ Лаура Стефан, якщо під час повторних голосувань протягом 24 годин не прийнято рішення, то вважається прийнятим рішення, за яке проголосували не менше 3-х членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2-х членів конкурсної комісії.

Тобто, це рішення стосовно визначення фіналістом конкурсу Олександра Цивінського.

Слід зауважити, що 24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ. У листі йдеться про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ.

Автор: Наталя Мамченко

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