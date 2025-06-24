Практика судів
  1. У світі

ЄС готується затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня — Reuters

21:22, 24 червня 2025
У блоці сподіваються, що з Угорщиною і Словаччиною вдасться домовитися з цього питання.
ЄС готується затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня — Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Країни Євросоюзу можуть уже цього тижня затвердити 18-й пакет санкцій проти РФ. Про це заявив польський міністр у справах ЄС Ігнацій Немчицький, передає Reuters.

«Ми чекаємо результатів саміту в четвер, і я вважаю, що після четверга переговори відбуватимуться набагато легше. Ми, як і раніше, налаштовані оптимістично», - зазначив Немчицький.

Водночас неназваний дипломат ЄС розповів виданню, що Словаччина та Угорщина хочуть «особливого ставлення до країн, які не мають виходу до моря»,

«Угорщина не є проблемою. Якщо Словаччина відмовиться від своїх вимог, то й Угорщина теж», - розповіло інше джерело Reuters.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

рф ЄС санкції Євросоюз

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени конкурсної комісії з відбору директора БЕБ визначили переможцем конкурсу Олександра Цивінського

Кабмін отримає від конкурсної комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки одну кандидатуру на призначення – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.

Гетманцев та Арахамія подали законопроект про унікальний режим для підприємств ОПК, який передбачає їх звільнення від низки податків

В рамках пакету законопроектів про Defence City передбачено звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, звільнення від земельного податку, звільнення від податку на нерухомість та від екологічного податку.

Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – комітет готується розглянути законопроект

Уряд не задоволений рішеннями судів, які виносять рішення на користь здобувачів освіти, а також тим, що зросла кількість здобувачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років.

Генпрокурор Руслан Кравченко скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву

За словами Руслана Кравченка, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

Верховний Суд підтвердив обов’язок враховувати охоронні зони пам’ятки археології при наданні містобудівних умов та обмежень — справа про забудову біля Новоолександрівського кургану

Верховний Суд вказав, що орган місцевого самоврядування або місцева державна адміністрація зобов`язані враховувати наявність об’єктів культурної спадщини під час надання містобудівних умов та обмежень незалежно від їх відображення у генеральному плані.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду