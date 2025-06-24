ЄС готується затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії вже цього тижня — Reuters

У блоці сподіваються, що з Угорщиною і Словаччиною вдасться домовитися з цього питання.

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Країни Євросоюзу можуть уже цього тижня затвердити 18-й пакет санкцій проти РФ. Про це заявив польський міністр у справах ЄС Ігнацій Немчицький, передає Reuters.

«Ми чекаємо результатів саміту в четвер, і я вважаю, що після четверга переговори відбуватимуться набагато легше. Ми, як і раніше, налаштовані оптимістично», - зазначив Немчицький.

Водночас неназваний дипломат ЄС розповів виданню, що Словаччина та Угорщина хочуть «особливого ставлення до країн, які не мають виходу до моря»,

«Угорщина не є проблемою. Якщо Словаччина відмовиться від своїх вимог, то й Угорщина теж», - розповіло інше джерело Reuters.

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