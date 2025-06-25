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Депутати пропонують відкласти введення відповідальності за порушення у сфері лобіювання до 2026 року

07:25, 25 червня 2025
Вони зазначають, що запровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері лобіювання потребує перехідного періоду з огляду на новизну правового регулювання.
Депутати пропонують відкласти введення відповідальності за порушення у сфері лобіювання до 2026 року
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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13340-1 про внесення зміни до пункту 2 Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання». Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк та інші.

Так, 14 березня 2024 року набрав чинності Закон «Про лобіювання» 3606-IX. Він має бути введений в дію не пізніше 1 вересня 2025 року.

На його реалізацію 21 березня 2024 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання». Згідно з пунктом 2 зазначеного Закону він набирає чинності з дня введення в дію Закону «Про лобіювання», тобто, не пізніше 1 вересня 2025 року.

Разом з тим, як зазначають депутати, ще у 2021 році при Комітеті Верховної Ради з питань правової політики була створена робоча група щодо законодавчого врегулювання лобістської діяльності.

Після ухвалення Закону «Про лобіювання» члени робочої групи надали низку пропозицій щодо вдосконалення його імплементації, зокрема стосовно порядку запровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері лобіювання. За наслідками проведеної роботи більшість членів робочої групи дійшли висновку, що запровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері лобіювання одночасно з введенням Закону «Про лобіювання» в дію, є передчасним на поточному етапі та потребує запровадження перехідного періоду з огляду на новизну правового регулювання, відсутність практики його застосування та необхідність додаткової інституційної підготовки.

Отже, депутати пропонують, аби Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері лобіювання» набрав чинності не у вересні 2025 року, а через 12 місяців з дня введення в дію Закону «Про лобіювання», тобто, у вересні 2026 року.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект

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Депутати пропонують відкласти введення відповідальності за порушення у сфері лобіювання до 2026 року

Вони зазначають, що запровадження адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері лобіювання потребує перехідного періоду з огляду на новизну правового регулювання.

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