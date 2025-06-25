Данило Гетманцев пообіцяв, що депутати зроблять так, щоб законопроект про реєстр банківських рахунків не порушував банківську таємницю

Наразі цей законопроект передбачає, що Податкова служба має право у порядку спецдоступу або електронної взаємодії надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю певним органам та особам.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд подав до Верховної Ради законопроект 13233 про реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів громадян. Реєстр буде вести Державна податкова служба.

Метою є впровадження механізму ідентифікації будь-яких фізичних або юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи, а також забезпечення своєчасного та без обмежень, безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки, та доступу для компетентних органів.

Створення відповідного реєстру рахунків і надання Податковій службі доступу до банківської таємниці обговорювалося ще при ухваленні Національної стратегії доходів, виконання якої є частиною вимог міжнародних партнерів України.

Раніше у Мінфіні заявили, що цей законопроект був розроблений спільно з Генеральним директоратом з питань фінансової стабільності Єврокомісії (DG FISMA). Прийняття законопроекту внесене до плану євроінтеграції (Дорожня карта з питань верховенства права).

Законопроект наразі передбачає, що Нацбанк, банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей не передають до Реєстру рахунків і сейфів відомості про операції списання коштів з рахунків чи електронних гаманців чи їх зарахування, залишки коштів, вміст сейфа.

Однак встановлюється обов’язок для Нацбанку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей направляти до ДПС повідомлення про відкриття чи закриття рахунків або електронних гаманців фізичних осіб, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа.

Законопроект уряду 13233 передбачає також зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність».

До статті 61, яка регулює зобов’язання банків щодо збереження банківської таємниці, додається норми, що Державна податкова служба має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю наступним органам та особам:

Державній службі фінансового моніторингу

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ)

Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК)

органам державної виконавчої служби

приватним виконавцям.

Порядок розкриття для них банківської таємниці буде регулюватися Положенням про Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Доповнено перелік випадків, коли банки розкривають ДПС банківську таємницю:

у випадках та в обсязі, визначених статтями 39-2 та 39-3 Податкового кодексу

у випадках та обсязі, визначених статтею 69 Податкового кодексу

у випадках та обсязі, визначених статтею 38 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до законопроекту неподання банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей відповідним податковим органам в строк повідомлення про відкриття або закриття рахунка чи електронного гаманця, повідомлення про укладення чи припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі тягне за собою накладення штрафу у розмірі 680 грн за кожний випадок неподання або затримки.

Інформація з Реєстру рахунків і сейфів надається у порядку спеціального доступу та/або електронної інформаційної взаємодії між електронними реєстрами Держфінмоніторингу, АРМА, НАБУ, БЕБ, НАЗК, органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям у порядку, встановленому Положенням про Реєстр рахунків і сейфів.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що законопроект буде детально обговорюватися депутатами.

«Чергова зрада несеться щодо розкриття банківської таємниці. Вже казав, що точно в цьому скликанні парламенту цього не буде. Йдеться про законопроект Кабміну щодо включення України до системи SEPA, це система миттєвих платежів в євро. Це класна штука, яка повинна бути і у нас.

Цим законопроектом передбачається лише створення реєстру банківських рахунків і банківських комірок. Але яким чином він буде створюватися, хто його буде вести – це ми все будемо обговорювати відкрито на комітеті. І приймати відповідні рішення, які не будуть порушувати права громадян – пообіцяв Данило Гетманцев.

Отже, голова комітету зазначив, що законопроект уряду може зазнати змін.

Нагадаємо, за словами міністра фінансів Сергія Марченко, для приєднання до єдиної зони платежів у євро Верховній Раді доведеться ухвалити закон про реєстр банківських рахунків та сейфів.

Крім того, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13232, відповідно до якого Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо. В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Автор: Наталя Мамченко

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