Даниил Гетманцев пообещал, что депутаты сделают так, чтобы законопроект о реестре банковских счетов не нарушал банковскую тайну

Сейчас этот законопроект предусматривает, что Налоговая служба имеет право в порядке спецдоступа или электронного взаимодействия предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, определенным органам и лицам.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство подало в Верховную Раду законопроект 13233 о Реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет вести Государственная налоговая служба.

Целью является внедрение механизма идентификации любых физических или юридических лиц, которые содержат или контролируют платежные и банковские счета и депозитные сейфы, а также обеспечение своевременного и без ограничений, непосредственного доступа к этой информации национальным подразделениям финансовой разведки и доступа для компетентных органов.

Создание соответствующего реестра счетов и предоставление Налоговой службе доступа к банковской тайне обсуждалось еще при принятии Национальной стратегии доходов, выполнение которой является частью требований международных партнеров Украины.

Ранее в Минфине заявили, что этот законопроект был разработан совместно с Генеральным директоратом по вопросам финансовой стабильности Еврокомиссии (DG FISMA). Принятие законопроекта внесено в план евроинтеграции (Дорожная карта по вопросам верховенства права).

Законопроект сейчас предусматривает, что Нацбанк, банки, другие финансовые учреждения, небанковские поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег не передают в Реестр счетов и сейфов сведения об операциях списания средств со счетов или электронных кошельков или их зачисления, остатках средств, содержимом сейфа.

Однако устанавливается обязанность для Нацбанка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС сообщения об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Законопроект правительства 13233 предусматривает также изменения в Закон «О банках и банковской деятельности».

В статью 61, которая регулирует обязательства банков по сохранению банковской тайны, добавляется норма, что Государственная налоговая служба имеет право в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, следующим органам и лицам:

Государственной службе финансового мониторинга

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ)

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

органам государственной исполнительной службы

частным исполнителям.

Порядок раскрытия для них банковской тайны будет регулироваться Положением о Реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Дополнен перечень случаев, когда банки раскрывают ГНС банковскую тайну:

в случаях и в объеме, определенных статьями 39-2 и 39-3 Налогового кодекса

в случаях и объеме, определенных статьей 69 Налогового кодекса

в случаях и объеме, определенных статьей 38 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В соответствии с законопроектом непредставление банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег соответствующим налоговым органам в срок сообщения об открытии или закрытии счета или электронного кошелька, сообщения о заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа физическому лицу влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн за каждый случай непредставления или задержки.

Информация из Реестра счетов и сейфов предоставляется в порядке специального доступа и/или электронного информационного взаимодействия между электронными реестрами Госфинмониторинга, АРМА, НАБУ, БЭБ, НАПК, органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям в порядке, установленном Положением о Реестре счетов и сейфов.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что законопроект будет детально обсуждаться депутатами.

«Очередная зрада несется по поводу раскрытия банковской тайны. Уже говорил, что точно в этом созыве парламента этого не будет. Речь идет о законопроекте Кабмина по включению Украины в систему SEPA, это система мгновенных платежей в евро. Это классная штука, которая должна быть и у нас.

Этим законопроектом предусматривается лишь создание реестра банковских счетов и банковских ячеек. Но каким образом он будет создаваться, кто его будет вести – это мы все будем обсуждать открыто на комитете. И принимать соответствующие решения, которые не будут нарушать права граждан», — пообещал Даниил Гетманцев.

Итак, глава комитета отметил, что законопроект правительства может претерпеть изменения.

Напомним, по словам министра финансов Сергея Марченко, для присоединения к единой зоне платежей в евро Верховной Раде придется принять закон о реестре банковских счетов и сейфов.

Кроме того, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13232, в соответствии с которым Государственная налоговая служба сможет получать по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой будет раскрываться банковская тайна в отношении счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для оказания сервисных услуг, продают товары, предлагают в аренду жилье и т. д.

В свою очередь, онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местоположения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Автор: Наталя Мамченко

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