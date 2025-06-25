За 2025 год банки закрыли счета вследствие финансового мониторинга 606 тысячам физлиц – что дальше

Банки закрыли счета 606 тысячам граждан и 30 тысячам ФОПов в результате финмониторинга – далее ситуацию предлагается урегулировать законом «реестр дропов».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение 2025 года по результатам финансового мониторинга банки закрыли счета 606 тысячам физических лиц и 30 тысячам физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

«Вместе с Минфином, Нацбанком и Финмоном провели заседание ВСК по проблеме дропов (финансовых мулов). Немного статистики, для понимания объема проблемы. Только за 2025 год банки закрыли счета по статье по финмону:

606 тысячам физических лиц

30 тысячам ФОПов», — отметил он.

Напомним, в конце 2024 года Приватбанк, Ощадбанк, Универсалбанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) подписали меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг».

Среди прочего подписанты меморандума просят в сотрудничестве с Нацбанком создать централизованный реестр сомнительных клиентов («дропов») и предоставить участникам доступ к официальной информации с помощью онлайн-сервиса «Дія» о доходе клиента, судебных делах и т. д.

Тогда предполагалось, что меморандум будет действовать на период военного положения или до внедрения реестра «дропов».

В свою очередь, в мае 2025 года директор Департамента интегрированного надзора за банками Андрей Котюжинский в подкасте «Хроники экономики» заявил, что Нацбанк хочет включать «дропов» в реестр на 12 месяцев без блокировки средств.

«Собственное видение, как это должно работать, НБУ было сформировано, и сейчас мы работаем над текстом законопроекта. Идентификация «дропов» – это задача поставщиков платежных услуг – банков и небанков. НБУ и правоохранители в этот реестр добавлять не будут», — отметил руководитель департамента.

Он напомнил, что НБУ не имеет права законодательной инициативы, но всегда присоединяется к работе парламентского комитета и его рабочих групп, чтобы дать свою экспертную оценку.

Также в мае на заседании ВСК ВР по экономической безопасности были представлены основные идеи, на которых будет базироваться этот законопроект. Планируется, что данные о юридических и физических лицах будут включаться в него банками и другими поставщиками финансовых услуг при наличии определенных признаков.

Член Комитета ВР по вопросам налоговой политики Нина Южанина сообщила, что планируется, что данные о юрлицах будут включаться в реестр банками и другими поставщиками финансовых услуг в случае наличия признаков осуществления мискодинга, а физических лиц – признаков передачи такими лицами своих счетов или платежных инструментов в использование третьим лицам.

«Признаки будет устанавливать Нацбанк, а банки и поставщики финуслуг должны утвердить собственные порядки выявления лиц по таким признакам.

К включенным в этот реестр физическим лицам будут установлены лимиты на проведение операций (сроком до 2-х лет) и ограничения количества платежных или текущих счетов/электронных кошельков/платежных инструментов.

Как по мне, очень похоже на то, как работает финмониторинг в банках и финучреждениях. Дискреция и отсутствие четких требований.

То есть, сразу, фактически просто на основе подозрений, данные о физлице включают в Реестр и такому лицу ограничивают использование банковской системы», — подчеркнула Нина Южанина.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.