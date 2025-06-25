За 2025 рік банки закрили рахунки внаслідок фінансового моніторингу 606 тисячам фізосіб – що далі

Банки закрили рахунки 606 тисячам громадян та 30 тисячам ФОПів в результаті фінмоніторингу – далі пропонується врегулювати ситуацію законом «реєстр дропів».

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Протягом 2025 року за результатами фінансового моніторингу банки закрили рахунки 606 тисячам фізичних осіб та 30 тисячам фізичних осіб-підприємців. Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк.

«Разом з Мінфіном, Нацбанком і Фінмоном провели засідання ТСК щодо проблеми дропів (фінансових мулів). Трохи статистики, для розуміння обсягу проблеми. Тільки за 2025 рік банки закрили рахунки по статті по фінмону:

606 тисячам фізичних осіб

30 тисячам ФОПів», зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Приватбанк, Ощадбанк, Універсалбанк (mono) і Райффайзен Банк, а також Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг».

Серед іншого підписанти меморандуму просять у співпраці з Нацбанком створити централізований реєстр сумнівних клієнтів («дропів») і надати учасникам доступ до офіційної інформації за допомогою онлайн-сервісу «Дія» про дохід клієнта, судові справи тощо.

Тоді передбачалося, що меморандум діятиме на період воєнного стану або до запровадження реєстру «дропів».

В свою чергу, у травні 2025 року директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками Андрій Котюжинський в подкасті «Хроніки економіки» заявив, що Нацбанк хоче включати «дропів» в реєстр на 12 місяців без блокування коштів.

«Власне бачення, як це має працювати, НБУ було сформовано, і зараз ми працюємо над текстом законопроекту. Ідентифікація «дропів» – це задача надавачів платіжних послуг – банків та небанків. НБУ та правоохоронці в цей реєстр додавати не будуть», - зазначив керівник департаменту.

Він нагадав, що НБУ не має права законодавчої ініціативи, але завжди долучається до роботи парламентського комітету та його робочих груп, аби дати свою експертну оцінку.

Також у травні на засіданні ТСК ВР з економічно безпеки було представлено основні ідеї, на яких базуватиметься цей законопроект. Планується, що дані про юридичних та фізичних осіб включатимуться до нього банками та іншими надавачами фінансових послуг за наявності певних ознак.

Член Комітету ВР з питань податкової політики Ніна Южаніна повідомила, що планується, що дані про юросіб будуть включатись у реєстр банками та іншими надавачами фінансових послуг у разі наявності ознак здійснення міскодингу, а фізичних осіб – ознак передачі такими особами своїх рахунків або платіжних інструментів у використання третім особам.

«Ознаки встановлюватиме Нацбанк, а банки та надавачі фінпослуг мають затвердити власні порядки виявлення осіб за такими ознаками.

До включених в цей реєстр фізичних осіб будуть встановлені ліміти на проведення операцій (строком до 2-х років) та обмеження кількості платіжних або поточних рахунків/електронних гаманців/платіжних інструментів.

Як на мене, дуже схоже на те, як працює фінмоніторинг в банках і фінустановах. Дискреція і відсутність чітких вимог.

Тобто, одразу, фактично просто на основі підозр, дані про фізособу включають в Реєстр і такій особі обмежують використання банківської системи – підкреслила Ніна Южаніна.

Автор: Наталя Мамченко

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