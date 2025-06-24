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Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині вже відомо про 17 загиблих, 200 постраждалих

20:32, 24 червня 2025
У Дніпрі та місті Самар 25 червня оголосили Днем жалоби.
Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині вже відомо про 17 загиблих, 200 постраждалих
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На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки постраждало понад 200 людей, 17 з них – загинули. Про це повідомляє Нацполіція.

Пресофіцер ДСНС регіону Сергій Ковтонюк зазначив, що 15 людей загинули у Дніпрі, а 2 — у місті Самар. У лікарнях перебуває понад 100 людей.

Слідчі поліції зафіксували пошкодження понад 220 автомобілів та мотоциклів, приміщення дитячої лікарні та дитячого садочка, дев’ятиповерхового будинку, підприємства.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх постраждалих громадян, документують наслідки ракетних ударів та  фіксують чергові воєнні злочини агресора.

Ліквідація наслідків ще триває. До робіт залучили більше ніж 100 рятувальників та 35 одиниць техніки.

У Дніпрі та Самару 25 червня оголосили Днем жалоби.

Раніше повідомлялося, що РФ ракета обстріляла Дніпропетровщину. Унаслідок обстрілів у Дніпрі спалахнула пожежа, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, також під удар потрапило місто Самар. Ще був серйозно пошкоджений потяг Одеса-Запоріжжя. 

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Дніпро

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