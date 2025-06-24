В результате российского удара по Днепропетровщине уже известно о 17 погибших, 200 пострадавших

В Днепропетровской области в результате российской атаки пострадали более 200 человек, 17 из них — погибли. Об этом сообщает Национальная полиция.

Пресс-офицер ГСЧС региона Сергей Ковтонюк уточнил, что 15 человек погибли в Днепре, а 2 — в городе Самар. В больницах находятся более 100 пострадавших.

Следователи полиции зафиксировали повреждения более 220 автомобилей и мотоциклов, здания детской больницы и детского сада, девятиэтажного жилого дома, а также одного из предприятий.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех пострадавших граждан, документируют последствия ракетных ударов и фиксируют очередные военные преступления агрессора.

Ликвидация последствий продолжается. К работам привлечены более 100 спасателей и 35 единиц техники.

В Днепре и Самаре 25 июня объявлен Днем траура.

Ранее сообщалось, что РФ ракетами обстреляла Днепропетровскую область. В результате обстрелов в Днепре вспыхнул пожар, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, также под удар попал город Самар. Еще был серьезно поврежден поезд Одесса-Запорожье.