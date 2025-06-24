Через ракетний обстріл Дніпра пошкоджено поїзд Одеса — Запоріжжя

У Дніпрі після ракетного удару постраждав пасажирський потяг.

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Росія атакувала Дніпро балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено поїзд №52 Одеса — Запоріжжя, повідомляє Укрзалізниця.

“На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої. “Укрзалізниця” готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя”, - наголосили в компанії.

За інформацією ДСНС, під час атаки на Дніпро вибухова хвиля, попередньо, зачепила потяг.

ОНОВЛЕНО: У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, понівечений потяг. Травми отримали його пасажири. Також є загиблі, повідомили в ОВА.

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