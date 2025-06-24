Из-за ракетных обстрелов Днепра поврежден поезд Одесса — Запорожье

В Днепре после ракетного удара пострадал пассажирский поезд.

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Россия атаковала Днепр баллистическими ракетами. В результате обстрела поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье, сообщает Укрзализныця.

«На место происшествия оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Укрзализныця готовит сменный подвижной состав по Днепру для пересадки пассажиров и доставки их в Запорожье», — подчеркнули в компании.

По данным ГСЧС, во время обстрела Днепра взрывная волна изначально попала в поезд.

Другие подробности пока неизвестны.

ОБНОВЛЕНО: В Днепре из-за вражеской атаки возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание, изуродованное влечение. Травмы получили его пассажиры. Также погибшие есть, сообщили в ОВА.

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