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В Гоструда объяснили, можно ли перечислять зарплату работника на счет другого физического лица

13:17, 24 июня 2025
Закон не запрещает работодателю перечислять заработную плату работника другому физическому лицу, однако есть нюансы.
В Гоструда объяснили, можно ли перечислять зарплату работника на счет другого физического лица
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, можно ли перечислять зарплату работника на счет другого физического лица.

Указывается, что в законодательстве нет запрета на перечисление заработной платы работника на счет другого физического лица.

Частью 5 ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда» установлено, что по личному письменному согласию работника выплата заработной платы может осуществляться через банки/небанковских поставщиков платёжных услуг, которые получили право на открытие и ведение обслуживания счетов в соответствии с Законом Украины «О платёжных услугах», почтовыми переводами на указанный ими счёт (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счёт работодателя.

Для этого работник должен письменно уведомить (написать заявление) работодателя о реквизитах, по которым он желает получать зарплату и/или другие причитающиеся ему выплаты.

Вместе с тем следует отметить, что ч. 1 ст. 25 Закона Украины «Об оплате труда» устанавливает запрет каким-либо способом ограничивать работника в свободном распоряжении своей заработной платой, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

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Гоструда

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