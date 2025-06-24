Е-подписи с подставным лицом – в Киеве нотариуса подозревают в несанкционированном вмешательстве в работу реестров

В Киеве нотариусу и ее сообщнице объявили подозрения из-за незаконного использования электронной подписи.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура сообщила о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа и ее знакомой, которая использовала электронную подпись нотариуса для совершения нотариальных действий. Им инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем и подделку официальных документов (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в 2022 году нотариус, находясь за границей, продолжала оказывать нотариальные услуги в Украине. Она принимала заказы от клиентов и поручала своей сообщнице выполнять действия от ее имени, используя личную электронную подпись, бланки и печати нотариуса. Таким образом было удостоверено шесть документов и осуществлено более 100 несанкционированных вмешательств в работу информационных систем.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

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