Практика судів
  1. В Україні

Е-підписи з підставною особою – у Києві нотаріуса підозрюють у несанкціонованому втручанні у роботу реєстрів

12:58, 24 червня 2025
У Києві нотаріусу та її спільниці оголосили підозри через незаконне використання електронного підпису.
Е-підписи з підставною особою – у Києві нотаріуса підозрюють у несанкціонованому втручанні у роботу реєстрів
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура повідомила про підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу та її знайомій, яка використовувала електронний підпис нотаріуса для вчинення нотаріальних дій. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем і підробку офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році нотаріус, перебуваючи за кордоном, продовжувала надавати нотаріальні послуги в Україні. Вона приймала замовлення від клієнтів і доручала своїй спільниці виконувати дії від її імені, використовуючи особистий електронний підпис, бланки та печатки нотаріуса. У такий спосіб було посвідчено шість документів і здійснено понад 100 несанкціонованих втручань у роботу інформаційних систем.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Київ нотаріус

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада, з огляду на наявні фінансово-економічні можливості держави, може змінити розмір виплат особам з інвалідністю внаслідок війни — ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду вказала, що якщо виплата конкретно не визначена в Конституції, в умовах воєнного стану Верховна Рада має право зменшувати її розмір, а також делегувати Кабміну повноваження щодо визначення її розміру.

Верховний Суд пояснив, чи повинен суд безпосередньо здійснювати огляд мобільного телефону як доказу у судовому засіданні

Прокурор надав місцевому суду для дослідження мобільний телефон, проте згідно з роз’ясненням спеціаліста, на телефоні встановлено пароль, у зв’язку із чим здійснити огляд речового доказу виявилося неможливим.

ГУР пропонують включити до суб’єктів державної авіації — Веніславський вніс законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Повітряного кодексу.

У Раді зареєстрували законопроект щодо локалізації в публічних та оборонних закупівлях

Дмитро Наталуха, Давид Арахамія, Олександр Завітневич та інші зареєстрували законопроект про внесення змін до законів про публічні закупівлі та про оборонні закупівлі.

У Раді пропонують запровадити обов’язкову відеофіксацію процедури ВЛК і посилити покарання за зловживання ТЦК

Пропонується передбачити від 5 до 10 років позбавлення волі для працівників ТЦК за застосування насильства і перевищення службових повноважень, а також запровадити відеофіксацію проходження ВЛК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду