Е-підписи з підставною особою – у Києві нотаріуса підозрюють у несанкціонованому втручанні у роботу реєстрів

У Києві нотаріусу та її спільниці оголосили підозри через незаконне використання електронного підпису.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура повідомила про підозру приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу та її знайомій, яка використовувала електронний підпис нотаріуса для вчинення нотаріальних дій. Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем і підробку офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України). Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році нотаріус, перебуваючи за кордоном, продовжувала надавати нотаріальні послуги в Україні. Вона приймала замовлення від клієнтів і доручала своїй спільниці виконувати дії від її імені, використовуючи особистий електронний підпис, бланки та печатки нотаріуса. У такий спосіб було посвідчено шість документів і здійснено понад 100 несанкціонованих втручань у роботу інформаційних систем.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи.

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