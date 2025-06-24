Польща переходить на 4-денний робочий тиждень

Полякам дозволять працювати лише чотири дні на тиждень без скорочення зарплати.

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Польський уряд готується запровадити масштабний трудовий експеримент у вигляді чотириденного робочого тижня без скорочення заробітної плати, пише Eversheds-sutherland.

До 30 червня уряд повинен оприлюднити детальні умови реалізації пілотного проекту, а завершення повного впровадження очікується до листопада 2027 року.

Передбачається, що працівники зможуть самостійно обрати одну з трьох моделей:

4-денний робочий тиждень зі збереженням 100% зарплати.

6-годинний робочий день (замість стандартних 8-ми).

Більше оплачуваних днів відпустки протягом року.

Реформа торкнеться насамперед державного сектору та великих компаній, які добровільно погодяться взяти участь у пілоті. Після його аналізу та коригування програма стане національною.

Ініціатори змін вказують, що головна мета — покращення балансу між роботою та життям, зниження рівня професійного вигорання, підвищення продуктивності та привабливості польського ринку праці.

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