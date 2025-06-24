Польша переходит на 4-дневную рабочую неделю

Полякам разрешат работать всего четыре дня в неделю без сокращения зарплаты.

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Польское правительство готовится ввести масштабный трудовой эксперимент в виде четырехдневной рабочей недели без сокращения заработной платы.

До 30 июня правительство должно обнародовать подробные условия реализации пилотного проекта, а завершение полного внедрения ожидается до ноября 2027 года.

Предполагается, что работники смогут самостоятельно выбрать одну из трех моделей:

4-дневная рабочая неделя с сохранением 100% зарплаты.

6-часовой рабочий день (вместо стандартных 8-ми).

Больше оплачиваемых дней отпуска за год.

Реформа коснется, прежде всего, государственного сектора и крупных компаний, которые добровольно согласятся принять участие в пилоте. После его анализа и корректировки программа станет национальной.

Инициаторы изменений указывают, что главная цель – улучшение баланса между работой и жизнью, снижение уровня профессионального выгорания, повышение производительности и привлекательности польского рынка труда.

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