Верховный Суд объяснил, должен ли суд непосредственно осматривать мобильный телефон как доказательство в судебном заседании

Прокурор предоставил местному суду мобильный телефон для исследования, однако, согласно разъяснению специалиста, на телефоне установлен пароль, в связи с чем осмотреть вещественное доказательство оказалось невозможным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Непосредственный осмотр вещественных доказательств в судебном заседании не тождественен непосредственному исследованию доказательств, представленных сторонами уголовного производства, которые подтверждают или опровергают виновность лица. Разрешение вопроса о необходимости осмотра вещественных доказательств во время судебного разбирательства относится к компетенции суда, который может прийти к выводу о возможности проведения такого осмотра по собственной инициативе или же по мотивированному ходатайству сторон. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 8 мая 2025 года по делу №751/3448/23.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по частям 2, 3 ст. 436-2 УК.

В кассационной жалобе защитник указывает, что местный суд непосредственно не осматривал вещественное доказательство – мобильный телефон обвиняемого, и не мог убедиться в наличии публикаций именно на его устройстве.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КУС ВС указал, что системное толкование норм процессуального закона свидетельствует о том, что непосредственный осмотр вещественных доказательств в судебном заседании не тождественен непосредственному исследованию доказательств, представленных сторонами уголовного производства, которые подтверждают или опровергают виновность лица.

При этом вопрос необходимости осмотра вещественных доказательств во время судебного разбирательства относится к компетенции суда, который при наличии соответствующих оснований, в частности, для решения вопроса допустимости доказательств, может прийти к выводу о возможности проведения такого осмотра по собственной инициативе или же по мотивированному ходатайству сторон.

Как видно из материалов уголовного производства, постановлением следователя мобильный телефон марки «Samsung», который принадлежал осужденному и был изъят во время обыска, был признан вещественным доказательством в уголовном производстве.

Согласно журналу судебного заседания, прокурор предоставил местному суду для исследования указанный мобильный телефон, однако, согласно разъяснению специалиста, участвовавшего в судебном разбирательстве, на телефоне установлен пароль, в связи с чем осуществить осмотр вещественного доказательства оказалось невозможным.

В итоге сторона обвинения отказалась от исследования этого вещественного доказательства, а сторона защиты не возражала против такого отказа и не обращалась в суд с мотивированным ходатайством о необходимости исследования вещественного доказательства.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.