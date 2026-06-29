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На Черкащині судитимуть жінку, яка незаконно отримала майже 310 000 грн державної допомоги

23:12, 29 червня 2026
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Обвинувачена виїхала за межі м. Черкаси, однак продовжувала декларувати проживання за адресою в обласному центрі і отримувала допомогу.
На Черкащині судитимуть жінку, яка незаконно отримала майже 310 000 грн державної допомоги
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На Черкащині правоохоронці скерували до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки, яку обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами шляхом шахрайства, вчиненому в умовах воєнного стану.

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Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у 2019 році жінка звернулася до Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради із заявами про взяття її на облік як внутрішньо переміщеної особи з м. Донецьк та про призначення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.

Надалі обвинувачена виїхала за межі м. Черкаси, однак продовжувала декларувати проживання за адресою в обласному центрі. Упродовж січня 2020 року – червня 2024 року вона подавала завідомо неправдиві відомості про своє фактичне місце перебування, що стало підставою для безпідставного отримання державної допомоги.

Унаслідок таких дій жінка незаконно заволоділа коштами державного бюджету на суму майже 310 тис. грн.

Тепер жінці загрожує покарання у виді штрафу від чотирьох тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.  

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прокуратура Черкаси

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