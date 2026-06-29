В Черкасской области будут судить женщину, которая незаконно получила почти 310 000 грн госпомощи

Обвиняемая выехала за пределы г. Черкассы, однако продолжала декларировать проживание по адресу в областном центре и получать помощь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летней женщины, которую обвиняют в завладении бюджетными средствами путем мошенничества, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в 2019 году женщина обратилась в Департамент социальной политики Черкасского городского совета с заявлениями о постановке ее на учет как внутренне перемещенного лица из г. Донецк и о назначении ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в частности на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В дальнейшем обвиняемая выехала за пределы г. Черкассы, однако продолжала декларировать проживание по адресу в областном центре. В течение января 2020 года — июня 2024 года она подавала заведомо ложные сведения о своем фактическом месте пребывания, что стало основанием для безосновательного получения государственной помощи.

В результате таких действий женщина незаконно завладела средствами государственного бюджета на сумму почти 310 тыс. грн.

Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа от четырех тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.