Верховный Суд определил юрисдикцию жалоб на действия государственного исполнителя в отношении должника-банкрота

Объединенная палата КГС ВС разъяснила, что после открытия производства по делу о банкротстве жалобы на действия государственного исполнителя, которые могут повлиять на имущественные активы должника, подлежат рассмотрению хозяйственным судом в рамках этого дела.

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После открытия производства по делу о банкротстве должника все имущественные споры и требования, разрешение которых может повлиять на размер или состав ликвидационной массы, подлежат рассмотрению хозяйственным судом в рамках дела о банкротстве, в том числе жалобы, поданные в порядке судебного контроля за исполнением судебных решений в отношении такого должника.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе объединенной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 604/774/24.

Обстоятельства дела

В рассматриваемом деле фермерское хозяйство (должник) обжаловало бездействие и действия государственного исполнителя, который после открытия в отношении должника производства по делу о банкротстве не приостановил исполнительное производство, а наложил арест на денежные средства и осуществил их взыскание.

Суды отказали в удовлетворении жалобы, сославшись на то, что права заявителя не были нарушены, а действия исполнителя соответствовали требованиям закона.

Перед объединенной палатой был поставлен правовой вопрос юрисдикции: какой суд рассматривает жалобы на действия и бездействие государственного исполнителя, поданные в рамках исполнительного производства в отношении должника, по которому открыто производство по делу о банкротстве, если такие жалобы могут повлиять на его имущественные активы.

Что решил Верховный Суд

ОП КГС ВС отменила судебные решения судов предыдущих инстанций и передала дело по подсудности в соответствующий хозяйственный суд, сформулировав следующие правовые выводы.

По общему правилу судебный контроль за исполнением судебных решений по гражданским делам осуществляет суд, который рассмотрел дело как суд первой инстанции.

Вместе с тем процессуальный закон устанавливает императивное правило исключительной юрисдикции дел о банкротстве и споров с имущественными требованиями к должнику, в отношении которого открыто производство по делу о банкротстве.

Согласно положениям части 2 статьи 7 Кодекса Украины по процедурам банкротства все имущественные споры и требования к должнику, в отношении которого открыто производство по делу о банкротстве, рассматриваются хозяйственным судом в рамках такого дела.

Установленная требованиями статьи 7 Кодекса Украины по процедурам банкротства концентрация имущественных споров с участием должника исключительно в рамках дела о банкротстве позволяет осуществлять эффективный судебный контроль за сохранением имущественных активов должника в его распоряжении с целью восстановления его платежеспособности либо надлежащего формирования ликвидационной массы банкрота.

Таким образом, со дня введения в действие Кодекса Украины по процедурам банкротства, то есть с 21 октября 2019 года, рассмотрение всех имущественных споров, стороной которых является должник, должно осуществляться хозяйственным судом в рамках рассматриваемого им дела о банкротстве.

ОП КГС ВС разъяснила, что при решении вопроса о необходимости рассмотрения спора, стороной которого является лицо, в отношении которого открыто производство по делу о банкротстве, суды должны исходить не только из того, подлежат ли заявленные требования стоимостной оценке, но и оценивать содержание заявленных требований, а также нарушенное право или интерес, в защиту которого подано соответствующее заявление или иск.

Поскольку следствием удовлетворения требований жалобы в рамках судебного контроля за исполнением судебного решения в отношении должника, по которому открыто производство по делу о банкротстве, может стать изменение размера или состава ликвидационной массы, такая жалоба подлежит рассмотрению хозяйственным судом, в производстве которого находится дело о банкротстве должника.

Следовательно, если исполнение судебного решения и осуществление судебного контроля за его исполнением могут повлиять на объем ликвидационной массы должника, соответствующие вопросы должны решаться хозяйственным судом в рамках дела о банкротстве.

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