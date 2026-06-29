Жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности

В Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: golos.com.ua

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Во вторник, 30 июня, в Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Там предупредили, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

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