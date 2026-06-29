Жителів Київщини попередили про пожежну небезпеку

На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Фото: golos.com.ua

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У вівторок, 30 червня, у Київській області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив Український гідрометцентр.

Там попередили, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

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