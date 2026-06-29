  1. В Україні

Жителів Київщини попередили про пожежну небезпеку

19:54, 29 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Жителів Київщини попередили про пожежну небезпеку
Фото: golos.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 30 червня, у Київській області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомив Український гідрометцентр.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Там попередили, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

погода

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Велика Палата підтвердила стандарти справедливого суду: грошової компенсації від ЄСПЛ недостатньо для повної справедливої сатисфакції

Справедливий суд— це не лише формальна присутність у залі засідань, а реальна можливість сторін впливати на формування доказової бази.

Зупинення строків давності під час мобілізації: як зміняться строки давності для корупційних справ НАБУ і САП

Чи стане військова служба підставою для зупинення строків давності: аналіз законопроєкту № 15354.

ТЦК переходять на електронні дані: що передбачають нові правила військового обліку для роботодавців

Нові правила військового обліку, що набрали чинності з 27 червня, змінюють порядок працевлаштування, звірки даних і обміну інформацією між підприємствами та ТЦК.

Військовим дозволили переводитися між частинами через онлайн-рапорт: уряд запустив експеримент

Кабінет Міністрів запровадив тримісячний експеримент із цифрового переміщення військовослужбовців ЗСУ між частинами в межах одного корпусу через електронні рапорти.

ЄСПЛ: держава не може блокувати возз'єднання сім'ї біженця через документи, які об'єктивно неможливо отримати

Якщо біженець не може надати документи з причин, що не залежать від нього, держава повинна забезпечити альтернативні способи підтвердження сімейних зв'язків та не затягувати процедуру возз'єднання сім'ї.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]