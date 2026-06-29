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Тарифи на світло, газ і воду: скільки доведеться платити з 1 липня

19:34, 29 червня 2026
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З 1 липня тарифи на світло і газ залишаться без змін, водночас у низці міст зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення.
Тарифи на світло, газ і воду: скільки доведеться платити з 1 липня
Фото: Новини.LIVE
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У липні 2026 року українці й надалі оплачуватимуть електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за 1 кВт·год. Перегляду вартості електрики для побутових споживачів не відбулося, а діятиме цей тариф щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

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Як відомо, уряд ухвалив рішення продовжити дію чиного тарифу, щоб не збільшувати фінансове навантаження на домогосподарства. Тож ціна буде 4,32 грн за кВт·год. 

Водночас для окремих категорій споживачів під час опалювального сезону діятиме пільговий тариф. Із 1 жовтня до 30 квітня власники житла з електроопаленням зможуть оплачувати електроенергію за ціною 2,64 грн за 1 кВт·год, якщо місячне споживання не перевищує 2 000 кВт·год.

У разі перевищення цього обсягу весь спожитий обсяг електроенергії оплачуватиметься за стандартною ціною — 4,32 грн за 1 кВт·год.

Пільговий тариф поширюється лише на домогосподарства, де електроенергія використовується як основне джерело опалення. Це стосується:

  • приватних будинків і квартир з електроопаленням;
  • багатоквартирних будинків, які не підключені до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання.

Тариф на газ у липні

Не зміниться у липні й вартість природного газу для побутових споживачів, які є клієнтами «Нафтогазу». Для них, як і раніше, діятиме тариф 7,96 грн за кубометр.

Компанія повідомила, що тарифний план «Фіксований», яким користуються близько 98% побутових споживачів газу, продовжено до 30 квітня 2027 року.

Таким чином, найближчим часом українцям не доведеться платити більше ні за електроенергію, ні за природний газ.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що в низці українських міст і громад дорожчають послуги водопостачання та водовідведення. Десятки водоканалів оголосили про намір переглянути тарифи, пояснюючи це зростанням витрат на виробництво, електроенергію, оплату праці та необхідністю модернізації зношених мереж. У деяких громадах сукупний тариф на водопостачання та водовідведення вже перевищив 100 грн за кубометр.

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Україна електроенергія світло газ комунальні послуги вода

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